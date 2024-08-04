Такого мнения придерживаются представители Elliott Management.

Эксперты скандально известного в определённых кругах хедж-фонда Elliott Management, как поведало недавно издание Financial Times, предупреждают своих клиентов о формировании вокруг акций NVIDIA характерного «пузыря» на фондовом рынке, который неизбежно лопнет, как только спрос на продукцию компании в сегменте систем искусственного интеллекта перестанет расти прежними темпами. Многие клиенты NVIDIA, которые изначально пытались стремительно развивать системы ИИ, сейчас переоценивают их эффективность и сокращают расходы на их создание.

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Источник изображения: NVIDIA

Многие проекты в этой сфере, как утверждает источник, окажутся либо слишком энергоёмкими, либо просто бессмысленными с точки зрения достижения практического результата. Слепо вбухивать огромные средства в сферу ИИ готовы далеко не все субъекты экономической деятельности. Так называемый искусственный интеллект в его нынешнем виде, по словам Elliott Management, обеспечивает не так много реально полезных сценариев применения. К таковым можно отнести резюмирование итогов совещаний, формирование отчётов и ускорение написания программного кода. Как только NVIDIA разочарует инвесторов снижением темпов роста выручки, от её акций многие начнут избавляться.