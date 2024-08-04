Многое удастся компенсировать за счёт Hopper.

В нежелании представителей NVIDIA комментировать вчерашние слухи о возможности задержки выхода ускорителей поколения Blackwell на рынок было бы наивно видеть прямые указания на существование таких проблем. Максимальная закрытость является характерной для компании информационной стратегией, именно её основатель считает одним из залогов успеха компании на рынке. Как отмечает Barron’s, представители NVIDIA просто ответили на просьбу прокомментировать слухи относительно задержки Blackwell информацией о начале поставок инженерных образцов и готовностью компании нарастить поставки готовой продукции во второй половине текущего года. Спрос на ускорители Hopper остаётся очень высоким, как подчеркнули в NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Пожалуй, в сложившихся условиях последняя часть утверждения может иметь даже более высокое значение для оценки ситуации. Аналитики Mizuho считают, что один ускоритель B200 обходился бы клиентам в сумму от $30 000 до $40 000, а ценник более производительного GB200 варьировался бы от $50 000 до $70 000. Эксперты UBS полагают, что с ноября этого года по январь следующего включительно NVIDIA смогла бы поставить 32 500 ускорителей B200 и 43 400 ускорителей GB200. По сути, представители семейства Blackwell всё равно формировали бы не более 7% ускорителей, которые NVIDIA намеревается поставить в четвёртом квартале.

В совокупности они принесли бы ей около $3 млрд выручки, на общем фоне это примерно 9% той суммы, которую NVIDIA способна выручить за период. И никто не утверждает, что поставки ускорителей Blackwell в это время не будут осуществляться вовсе. То есть, какая-то часть выручки ими всё равно будет обеспечена. Во-вторых, выбывающие из-за возможной задержки Blackwell доходы компания всё равно компенсирует поставками ускорителей Hopper, поскольку до сих пор не может удовлетворить спрос на них в полной мере. То есть, возможные финансовые потери NVIDIA от задержки с поставками Blackwell ограничиваются довольно скромными суммами.