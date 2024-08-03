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Новости Hardware Алексей Сычёв
Полуавтоматические автомобили Mercedes-Benz получили разрешение на тестирование в Пекине
Они теперь обеспечивают предпоследний по сложности уровень автономности.

Как сообщает CnEVPost со ссылкой на официальный пресс-релиз Mercedes-Benz, этот немецкий автопроизводитель получил разрешение китайских властей на проведение тестирования прототипов транспортных средств, оснащённых системой активной помощи водителю, соответствующей четвёртому уровню автономности по классификации SAE. Это значит, что автоматика способна действовать самостоятельно в подавляющем большинстве дорожных ситуаций, и лишь в некоторых случаях требует от водителя взять управление на себя. Более высоким уровнем автоматизации является только пятый, который вообще не предусматривает вмешательства водителя.

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Источник изображения: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz становится первым иностранным автопроизводителем, который получил разрешение на проведение таких тестов в Китае. Прототипы этой марки смогут самостоятельно совершать левые повороты, развороты, объезды препятствий, выезжать со стоянки и парковаться на ней. При движении на загородных трассах автоматика позволит машинам Mercedes-Benz проезжать развязки и перестраиваться в соседнюю полосу, если движущееся впереди транспортное средство решит замедлиться. На платных трассах машина сможет сама проезжать через пункты приёма оплаты, замедляясь перед шлагбаумом. В случае, если сложится слишком сложная дорожная ситуация, автоматика найдёт безопасное место для остановки и замедлит машину до неподвижного состояния.

#китай #автопилот #mercedes-benz #пекин
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