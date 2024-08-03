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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IBM первой проявила инициативу в попытке наладить выпуск 2-нм чипов в Японии
Впрочем, японская сторона тоже была заинтересована.

Американская компания IBM хоть и утратила основную часть своих производственных мощностей, до сих пор финансирует освоение новых литографических технологий и сохраняет актуальные компетенции в этой сфере. Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на главу японского консорциума Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi), сама по себе инициатива создания этой компании с целью выпуска 2-нм продукции на территории страны во многом исходила от руководства американской корпорации IBM.

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Источник изображения: Kyodo

Как признался Хигаси, летом 2020 года ему позвонил Джон Келли третий (Jonh Kelly III), который в своё время приложил руку к созданию суперкомпьютера IBM Watson, и обсудил идею поиска партнёра в Японии для выпуска 2-нм чипов. Компания IBM в его лице была заинтересована в скорейшей реализации этого проекта, и вскоре бывший руководитель Tokyo Electron Тэцуро Хигаси возглавил созданную для этих целей Rapidus.

В IBM своё решение искать партнёра для выпуска 2-нм чипов в Японии объясняли стремлением диверсифицировать сеть партнёров по географическому принципу. Intel и TSMC в сфере литографии шли своим путём, Samsung всё чаще на них оглядывалась, поэтому IBM требовался более лояльный партнёр, который позволил бы реализовать наработки компании в практической сфере. Японские власти тоже были заинтересованы в возрождении производства на территории страны передовых чипов, поскольку на момент создания Rapidus самым современным используемым в Японии техпроцессом был 40-нм.

Дружба IBM с представителями японской полупроводниковой отрасли зародилась в начале века, когда вскоре после трагедии 11 сентября японская Tokyo Electron решила основать в штате Нью-Йорк свой исследовательский центр. Тогда IBM помогла японской компании, и теперь Rapidus в какой-то мере возвращает долг, предлагая партнёру развивать бизнес по выпуску чипов в Японии.

#полупроводники #япония #ibm #rapidus
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