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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple не считает проблемой снижение выручки в Китае
Всё наладится, главное — запастись терпением.

Издание South China Morning Post в силу своей ориентации на освещение событий в азиатском регионе уделило особое внимание динамике финансовых показателей Apple в прошедшем квартале на направлении Greater China, которое включает не только континентальную часть КНР, но и Тайвань с Гонконгом. Выручка Apple в этом регионе во втором квартале упала на 7% до $14,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В квартальном отчёте Apple по форме 10-Q прямо говорится, что во многом это было обусловлено снижением выручки от реализации iPhone. Китай стал единственным регионом присутствия Apple, который демонстрирует снижение выручки не только по итогам второго квартала, но и в целом по итогам девяти предыдущих месяцев.

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Источник изображения: Apple

Впрочем, главу Apple Тима Кука (Tim Cook) отрицательная динамика выручки на третьем по величине рынке сбыта продукции этой марки в мире не особо расстроила. Он пояснил, что без учёта колебаний валютных курсов выручка в регионе сократилась бы всего на 3%. Во-вторых, руководство компании уверено в наличии у неё на китайском рынке хороших перспектив. Местный рынок компания считает самым высоко конкурентным в мире, но уверена в своих возможностях по его обслуживанию. По крайней мере, количество сменивших свои iPhone на новые жителей Китая в прошлом квартале достигло рекордной для этого времени года величины, как добавил Кук, и это он считает очень сильным сигналом, свидетельствующим о сохранении высокого спроса на iPhone. Кстати, в Китае выручка компании сильнее зависит от реализации смартфонов, чем на рынках прочих регионов планеты.

#apple #аналитика #финансы #китай #тим кук #apple iphone
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