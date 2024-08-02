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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel рухнули на 28% после публикации квартального отчёта
Такого падения они не переживали с начала века.

В полной мере прочувствовать реакцию фондового рынка на полный неприятных новостей квартальный отчёт Intel можно было только после открытия основных торгов в США, хотя и на предварительном этапе котировки акций компании успели снизиться почти на четверть. После того, как торги начались вечером, акции компании упали сразу на 28%, обновив антирекорд 24-летней давности, как отмечает Reuters. Всего с начала года до вчерашнего вечера они успели подешеветь на 41%, но теперь величина их падения достигает 59%.

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Источник изображения: Intel

Кстати, пока готовилась эта новость, величина падения курса акций Intel ползла к отметке 29%, так что указанными значениями всё может не ограничиться. Тем более, что акции компаний полупроводникового сектора по всему миру сегодня снижались под воздействием различных факторов. Компания Intel ещё и усугубила своё положение отказом от выплаты дивидендов со следующего квартала, а при долгосрочной тенденции к снижению курса акций именно они могли удерживать инвесторов в этих активах. За пять лет акции Intel также потеряли в цене более 58%.

#intel #аналитика #финансы #акции
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