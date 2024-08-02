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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале компоненты для ноутбуков обеспечили 60% выручки Intel
Объёмы реализации росли вместе со средней ценой.

Квартальный отчёт по форме 10-Q появился на сайте Intel в тот же день после выхода прочей сопутствующей документации. Он позволяет лучше понять структуру расходов и доходов компании, и определить, помимо прочего, что в прошлом квартале в клиентском сегменте компания более 60% выручки получила именно за счёт поставок компонентов для ноутбуков. Если быть точнее, из $7,4 млрд общей выручки подразделения на долю решений для ноутбуков пришлось $4,5 млрд, настольные компоненты довольствовались $2,5 млрд, а $400 млн были сформированы прочими видами продукции клиентского назначения.

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Источник изображения: Intel

Стоит ли удивляться тому, что новые поколения мобильных процессоров Intel выходят на рынок быстрее настольных. На минувшем отчётном мероприятии руководство компании подтвердило, что представит мобильные процессоры Lunar Lake в текущем квартале, а настольные Arrow Lake будут анонсированы только в четвёртом. Вообще, если рассматривать первое полугодие в целом, то выручка клиентского подразделения Intel от компонентов для ноутбуков в этом периоде зависела более чем на 61%.

В прошлом квартале объёмы поставок продукции Intel, которая использовалась при производстве ноутбуков, выросли в годовом сравнении на 11%, а средняя цена их реализации увеличилась на 4%. В настольном сегменте объёмы поставок компонентов выросли на 11% в натуральном выражении, а средняя цена их реализации сократилась на 4%. По словам представителей Intel, это произошло из-за высокой удельной доли процессоров прежних поколений в структуре продаж продукции.

#intel #аналитика #финансы #процессоры
Источник: intc.com
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Акции Intel рухнули на 28% после публикации квартального отчёта
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