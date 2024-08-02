Квартальный отчёт по форме 10-Q появился на сайте Intel в тот же день после выхода прочей сопутствующей документации. Он позволяет лучше понять структуру расходов и доходов компании, и определить, помимо прочего, что в прошлом квартале в клиентском сегменте компания более 60% выручки получила именно за счёт поставок компонентов для ноутбуков. Если быть точнее, из $7,4 млрд общей выручки подразделения на долю решений для ноутбуков пришлось $4,5 млрд, настольные компоненты довольствовались $2,5 млрд, а $400 млн были сформированы прочими видами продукции клиентского назначения.
реклама
Стоит ли удивляться тому, что новые поколения мобильных процессоров Intel выходят на рынок быстрее настольных. На минувшем отчётном мероприятии руководство компании подтвердило, что представит мобильные процессоры Lunar Lake в текущем квартале, а настольные Arrow Lake будут анонсированы только в четвёртом. Вообще, если рассматривать первое полугодие в целом, то выручка клиентского подразделения Intel от компонентов для ноутбуков в этом периоде зависела более чем на 61%.
В прошлом квартале объёмы поставок продукции Intel, которая использовалась при производстве ноутбуков, выросли в годовом сравнении на 11%, а средняя цена их реализации увеличилась на 4%. В настольном сегменте объёмы поставок компонентов выросли на 11% в натуральном выражении, а средняя цена их реализации сократилась на 4%. По словам представителей Intel, это произошло из-за высокой удельной доли процессоров прежних поколений в структуре продаж продукции.