В чём-то можно равняться на европейцев.

Европейские регулирующие органы уже давно демонстрируют озабоченность близким к монопольному положением NVIDIA на рынке ускорителей вычислений, в прошлом году в офисах компании во Франции прошли обыски. Как отмечает Reuters со ссылкой на издание The Information, у Министерства юстиции США к этой компании появились аналогичные вопросы, и уже запущено профильное расследование. По мнению ведомства, NVIDIA могла злоупотреблять своим положением на рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

На этом фоне акции NVIDIA перед открытием торгов в США снизились в цене почти на 5%, но отчасти это объяснялось и общей коррекцией акций компаний технологического сектора, поскольку квартальный отчёт Intel для многих инвесторов стал разочарованием если не десятилетия, то хотя бы недели.

Следователи в США также пытаются установить, насколько влияет на ценовую политику NVIDIA решение клиентов отдать предпочтение ускорителям конкурирующих Intel и AMD, когда речь идёт о закупке сетевых решений бывшей Mellanox, которая теперь принадлежит NVIDIA. По данным источников, информацию по делу следствие сейчас собирает с привлечением конкурентов этой компании.