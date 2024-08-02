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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel завершила квартал с убытками в размере $1,61 млрд
Но выручка номинально упала лишь на один процент.

Компания Intel в конце рабочей недели опубликовала довольно тяжёлый для восприятия инвесторами и акционерами отчёт, как отмечает CNBC со ссылкой на данные официальной статистики. Выручка в годовом сравнении сократилась на 1% до $12,8 млрд, но реализация разного рода продуктов в целом увеличила профильную выручку компании на 4% до $11,8 млрд. Впрочем, квартал в целом оказался убыточным, поскольку компания за отчётный период потеряла $1,61 млрд.

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Источник изображения: Intel

Клиентское направление прибавило в выручке 9% до $7,4 млрд, а вот серверное сократило свою выручку на 3% до $3 млрд. Сетевые решения и продукты для периферийных вычислений сократили профильную выручку на 1% до $1,3 млрд. Подразделение Intel Foundry, в отчётности которого отображаются и расходы компании на выпуск продукции для собственных нужд, продемонстрировало рост выручки на 4% до $4,3 млрд. При этом операционные убытки подразделения за год выросли с $1,4 до $2,9 млрд.

Руководство Intel выражает надежду, что для производственного подразделения компании 2024 год станет переломным, поскольку в дальнейшем оно начнёт работать с прибылью. Сейчас на себестоимость продукции Intel влияет то обстоятельство, что около 85% кремниевых пластин компания обрабатывает без использования EUV-литографии. Впрочем, процессоры Lunar Lake и Arrow Lake в ближайшие кварталы будут выпускаться преимущественно силами TSMC, а потому влиять на их себестоимость Intel особо не сможет. Выпускать процессоры по технологии Intel 18A компания начнёт в этом полугодии, но их массовые поставки начнутся не ранее следующего года. На том этапе концентрация технологических операций на собственных предприятиях Intel позволит компании более гибко управлять себестоимостью продукции.

Впрочем, первыми клиентскими процессорами Intel, который перейдут на этот техпроцесс, станут представители семейства Panther Lake, а их компания представит только во второй половине следующего года. Соответственно, в клиентском сегменте влияние данного фактора будет минимальным на протяжении основной части следующего года. После публикации такого квартального отчёта, который сопровождался сообщениями о необходимости резко сократить расходы, акции компании на предварительных торгах упали в цене более чем на 20%.

#intel #аналитика #финансы
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