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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сократит не менее 15 000 сотрудников, а также заметно урежет капитальные и операционные расходы
До конца 2025 года.

Судя по первым впечатлениям от квартального отчёта Intel, которые изложил в том числе и ресурс The Verge, действующее руководство компании решилось на серьёзные меры по снижению операционных затрат, себестоимости продукции и капитальных расходов. В общей сложности, эти меры в сочетании с решением приостановить выплату дивидендов с четвёртого квартала этого года должны позволить сократить общие расходы компании к концу 2025 года на $10 млрд.

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Источник изображения: Intel

Наиболее социально значимым решением в комплексе этих мер является готовность Intel сократить до конца следующего года более 15% персонала, а это не менее 15 000 человек, если не считать дочерние компании головной корпорации. Основная часть сокращений штата будет осуществлена до конца текущего полугодия. Операционные расходы в виде затрат на исследования и маркетинг компания сократит примерно на 20%, в той же пропорции будут уменьшены капитальные затраты в этом и следующем году, а постоянные затраты в составе себестоимости продукции уменьшатся на $1 млрд. Компания также рассчитывает, что переход к массовому выпуску процессоров Panther Lake в 2026 году позволит снизить производственные затраты, поскольку их кристаллы она будет изготавливать самостоятельно по технологии Intel 18A, в отличие от процессоров Lunar Lake и Arrow Lake, кристаллы которых будут выпускаться на конвейере TSMC и закупаться Intel по тем ценам, которые определит подрядчик.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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