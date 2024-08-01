Помнится, некоторое время назад это же сделала Apple со статистикой iPhone.

Как поясняет CNBC, нынешний квартальный отчёт Arm характеризовался важным решением, которое было принято этим разработчиком процессорных архитектур. Отныне британский холдинг не будет публиковать статистику о количестве отгруженных своими клиентами процессоров. Руководство считает, что в условиях концентрации компании на менее ёмких сегментах рынка такие количественные показатели не будут говорить о динамике выручки в той мере, в какой хотелось бы.

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Источник изображения: Arm

При этом руководство Arm отмечает тенденцию к оживлению спроса на дорогие смартфоны, хотя в целом прогноз по выручке на весь фискальный год компания вынуждена оставить на уровне прошлого года — $3,95 млрд по середине диапазона, хотя это значение ниже ожидавшихся инвесторами $4,02 млрд. Курс акций Arm в результате данных откровений руководства компании снизился более чем на 10%. Удержать ценные бумаги от падения не помог даже рост выручки по итогам прошлого квартала на 39% до $939 млн, равно как и удвоение чистой прибыли.