Как поясняет CNBC, нынешний квартальный отчёт Arm характеризовался важным решением, которое было принято этим разработчиком процессорных архитектур. Отныне британский холдинг не будет публиковать статистику о количестве отгруженных своими клиентами процессоров. Руководство считает, что в условиях концентрации компании на менее ёмких сегментах рынка такие количественные показатели не будут говорить о динамике выручки в той мере, в какой хотелось бы.
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При этом руководство Arm отмечает тенденцию к оживлению спроса на дорогие смартфоны, хотя в целом прогноз по выручке на весь фискальный год компания вынуждена оставить на уровне прошлого года — $3,95 млрд по середине диапазона, хотя это значение ниже ожидавшихся инвесторами $4,02 млрд. Курс акций Arm в результате данных откровений руководства компании снизился более чем на 10%. Удержать ценные бумаги от падения не помог даже рост выручки по итогам прошлого квартала на 39% до $939 млн, равно как и удвоение чистой прибыли.