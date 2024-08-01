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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla в режиме автопилота допустила столкновение с мотоциклистом в США, после чего тот погиб
Речь идёт не о компании, а о машине одноимённой марки.

По информации Reuters, органы следствия в США сейчас изучают материалы дела по происшествию с участием электромобиля Tesla Model S, который находился в режиме автоматического управления FSD в момент наезда на мотоциклиста. Управлявший мотоциклом 28-летний гражданин в результате аварии погиб. Водителя электромобиля Tesla, который признался, что в момент столкновения смотрел на дисплей сотового телефона, арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

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Источник изображения: Tesla

Напомним, что Tesla до сих пор не усовершенствовала свой комплекс FSD до уровня, предусматривающего полное невмешательства человека в процесс управления, и настаивает, что водитель должен всегда следить за дорогой. При этом Илон Маск (Elon Musk) настаивает, что сделать подобные системы самодостаточными можно при использовании лишь данных с бортовых камер и нейронных сетей. Радары, ультразвуковые датчики инженеры Tesla постепенно удаляют с серийных машин, а использовать лидары компания согласна только для калибровки своего собственного оборудования. Эксперты считают, что ориентация только на визуальную информацию с камер может стоить Tesla очень дорого, ведь не все условия движения подразумевают хорошую видимость, обеспечивающую адекватную работу автоматики.

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