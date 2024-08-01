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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm увеличила выручку от реализации процессоров китайским производителям смартфонов на 50%
Но с Huawei придётся сотрудничать только в сфере предоставления доступа к технологиям связи 5G.

Издание Nikkei Asian Review при изучении квартального отчёта Qualcomm обратила внимание на тот факт, что этот американский разработчик мобильных процессоров во втором квартале увеличил выручку от реализации своей продукции китайским производителям смартфонов на 50% в годовом сравнении. В основном рост спроса наблюдался в верхнем ценовом сегменте, который подразумевает наличие неких функций искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Qualcomm

По словам руководства компании, сразу несколько китайских производителей смартфонов в ближайшее время должны представить новые модели устройств с поддержкой функций искусственного интеллекта. При этом сама Qualcomm лишилась возможности поставлять свои процессоры для нужд Huawei, поскольку соответствующая экспортная лицензия недавно была отозвана властями США, как и в случае с процессорами Intel. Оценить влияние данного решения на свою выручку в целом Qualcomm сейчас затрудняется, но подчёркивает, что в части лицензирования своих технологий в сегменте сетей 5G она рассчитывает вести с Huawei переговоры о продолжении сотрудничества. Формальных препятствий для подготовки к таким переговорам из-за скорого истечения срока действующих лицензий нет.

#смартфоны #аналитика #финансы #qualcomm #китайские производители
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