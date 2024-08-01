Придётся выложить $4 млрд исключительно из своего кармана.

Самые щедрые субсидии по «Закону о чипах» в США достанутся производителям чипов, ибо на поддержку их проектов по строительству предприятий на территории страны будет направлено в общей сложности $39 млрд за последующие пять лет. Исследовательские работы в коммерческом секторе будут довольствоваться суммой субсидий не более $11 млрд, а отдельно $2,7 млрд будут направлены на поддержку разработок оборонной направленности. Как отмечает Bloomberg, компания Applied Materials недавно получила отказ властей США на свою просьбу предоставить субсидии для строительства научно-исследовательского центра в Калифорнии.

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Источник изображения: Applied Materials

Applied Materials является одним из крупнейших производителей оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. В мае прошлого года она объявила о намерениях построить за $4 млрд научно-исследовательский центр в Калифорнии, и уже тогда отметила, что масштабы реализуемого проекта будут сильно зависеть от величины финансовой помощи со стороны правительства США. Теперь компании придётся рассчитывать либо на собственные силы, либо привлекать ресурсы кого-то из заинтересованных партнёров. Если учесть, что на получение субсидий и льготных кредитов от властей США претендуют около 670 компаний, то вероятность отказа со стороны чиновников достаточно высока. В целом, основная часть средств на поддержку научно-исследовательской деятельности будет распределена в США к осени этого года.