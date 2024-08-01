А за полугодие они увеличились на 44%.

Отчитавшаяся вчера о росте выручки в клиентском сегменте на 49% по итогам второго квартала компания AMD достаточно оперативно опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, в котором причины такого роста выручки поясняются подробнее. После изучения профильного раздела этого документа становится известно, что объёмы поставок процессоров Ryzen во втором квартале увеличились в годовом сравнении на 34%.

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Источник изображения: AMD

При этом средняя цена их реализации выросла на 12%, что в совокупности и обеспечило рост выручки на 49% до $1,5 млрд. Компания не разбивает статистику по принципу принадлежности процессоров Ryzen к настольному или мобильному сегментам. Если рассматривать итоги всего первого полугодия, то выручка компании в клиентском сегменте, который определяется главным образом процессорами Ryzen, выросла на 65% до $2,9 млрд. При этом объёмы поставок таких процессоров увеличились сразу на 44%, а средняя цена реализации выросла на 14%. Компания признаёт, что столь заметная динамика во многом была обусловлена возобновлением клиентами закупок после длительного периода коррекции складских запасов.