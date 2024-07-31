Медики не хотят отставать от полиции.

Большого распространения в качестве полицейских патрульных машин электрические пикапы Tesla Cybertruck в США пока не получили, хотя в ОАЭ прецеденты имеются, но на страницах ресурса Reddit появилась фотография более необычного экземпляра Cyberturck — в Нью-Джерси пикап приспособили под нужды машины скорой помощи. Местная служба работает под патронажем одной из еврейских некоммерческих организаций, и надпись на борту пикапа гласит, что он был подарен в честь одного из погибших жителей Израиля во время октябрьской атаки.

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Источник изображения: Reddit, Duckie26

Судить о внутреннем оснащении пикапа в соответствии с потребностями службы скорой помощи сложно, но машина по крайней мере получила специальную цветографическую раскраску и проблесковые маячки на крыше. На бюджетные средства Cybertruck в обозримой перспективе приобретать никто не торопится, потому что имеющиеся в продаже версии стоят более $100 000, а это не самый разумный способ их потратить.