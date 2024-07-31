На 300 км уйдёт чуть более пяти минут.

В эксплуатации электромобилей многих потенциальных владельцев отпугивает не только слабая развитость сети зарядных станций как таковая или ограниченный запас хода на одном заряде, но и длительное время зарядки, которое даже на экспресс-станциях измеряется десятками минут. Как сообщает CnEVPost, китайская компания XPeng в этом квартале пообещала начать строительство зарядных станций нового поколения (S5), которое позволит передавать до 800 кВт мощности и работать с силой тока до 800 А при напряжении 1000 В.

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Источник изображения: XPeng

При подключении к такой станции совместимый электромобиль сможет восполнять запас хода более чем на один километр всего за одну секунду. Другими словами, для формирования запаса хода в 300 км потребуется зарядка в течение пяти минут. Впрочем, на подготовительные этапы после подключения зарядного кабеля будет уходить до 13 секунд, но это всё равно очень быстро по сравнению с большинством имеющихся на рынке решений. Для охлаждения зарядного кабеля и разъёма на таких станциях семейства S5 будет использоваться жидкостная система — само собой, с учётом требований к изоляции проводников от охлаждающей жидкости.