Зато повлияют на Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзию.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники, что готовящиеся к выходу в августе этого года новые правила экспортного контроля США в части поставок передового оборудования в Китай не затронут активность компаний, находящихся в Японии, Нидерландах, Южной Корее и в обшей сложности более 30 стран, которые власти США считают дружественными.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Это значит, что поставщики оборудования для выпуска чипов из Нидерландов и Японии, которые в значительной степени зависят сейчас от китайского рынка с точки зрения выручки, не почувствуют на себе влияния новых ограничений, но будут вынуждены продолжать учитывать уже существующие. Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия будут вынуждены, помимо прочих, подчиниться новым требованиям США в области экспортного контроля.

Одновременно будут ужесточены критерии оценки принадлежности того или иного оборудования к категории, использующей технологии американского происхождения. Порог будет снижен до уровня, когда даже наличия единственного чипа американского происхождения будет достаточно для распространения правил экспортного контроля на такое оборудование. Одновременно к санкционному списку США будут добавлены около 120 китайских компаний, а ещё адресные меры будут направлены против снабжения современным оборудованием для производства чипов около шести крупных предприятий по выпуску чипов на территории Китая.