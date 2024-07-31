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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Перед введением повышенных пошлин импорт китайских электромобилей в Европу подскочил
На 72% по сравнению с маем до рекордных 23 000 машин.

Европейские власти оказались в сложном положении. С одной стороны, им нужно защищать интересы местных автопроизводителей, ограждая их от агрессивной ценовой политики китайских производителей электромобилей. С другой стороны, страны региона не теряют надежды улучшить экологическую ситуацию на дорогах за счёт перехода на электротягу, и здесь более доступные машины китайской сборки помогли бы быстрее достичь поставленных целей. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на статистику Dataforce, июньский импорт китайских электромобилей в свете введения повышенных пошлин вырос до такой степени, что эти машины смогли занять 11% европейского рынка по итогам месяца.

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Источник изображения: BYD

Напомним, что с четвёртого июля при ввозе в Европу электромобилей китайской сборки таможенная пошлина вырастает с единых 10% до ставки из диапазона от 27 до 48 %, и больше будут платить даже европейские производители, собирающие свои машины для местного рынка в Китае. Компанию SAIC в силу какой-то несговорчивости европейские регуляторы «одарили» самой высокой ставкой таможенной пошлины в размере 48%, в результате чего хэтчбеков MG4 она по итогам июня ввезла в Европу значительно больше, чем в предыдущие месяцы. Всего китайских электромобилей в июне было завезено в Европу на 72% больше, чем в мае, общее количество превысило рекордные 23 000 машин.

#аналитика #электромобили #европа #byd #китайские электромобили #импортные пошлины
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