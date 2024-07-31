Одних только ускорителей Instinct было продано более чем на $1 млрд.

Сайт CNBC из всего квартального отчёта AMD выделил тезис о заметном росте выручки в серверном сегменте. Если совокупная выручка компании по итогам второго квартала выросла в годовом сравнении на 7% до $5,84 млрд, то в серверном сегменте она подскочила сразу на 115% до $2,8 млрд. Другими словами, пока серверные компоненты ещё не формируют половину всей выручки AMD, но ситуация уже близка к этому.

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Источник изображения: AMD

Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) призналась, что только на поставках ускорителей Instinct компания во втором квартале выручила более $1 млрд, превзойдя собственные ожидания, а ещё хорошим спросом пользовались процессоры EPYC четвёртого поколения. Всего по итогам текущего года AMD рассчитывает выручить на поставках ускорителей Instinct не менее $4,5 млрд, и это больше, чем руководство компании прогнозировало в апреле ($4 млрд). Публикация квартального отчёта AMD вызвала рост курса акций компании более чем на 7% после закрытия торгов.