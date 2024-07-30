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Новости Hardware Игнатий Колыско
Смартфоны Honor 200 и 200 Pro вышли на российский рынок
До 12 августа устройства можно купить по специальной цене.

Смартфоны Honor 200 и 200 Pro поступили в продажу в России. Приобрести новинки можно в магазинах электроники и на маркетплейсах: МТС, «МегаФон», «Билайн», «Эльдорадо», «М.Видео», DNS и Ozon. Ранее в России стартовали продажи Honor 200 Lite – самой доступной модели в серии.

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Флагманская модель Honor 200 Pro оснащена 6,78-дюймовым OLED-дисплеем (1224 x 2700 пикселей, частота обновления 120 Гц), тройной основной камерой (50 Мп + 50 Мп + 12 Мп), процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч, поддерживается проводная зарядка (100 Вт) и беспроводная зарядка (66 Вт).

Honor 200 отличается от Pro-версии прежде всего размером и разрешением дисплея (6,7 дюйма, 1200 x 2664 пикселей) и процессором (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3). Объём ОЗУ составляет 8 Гбайт или 12 Гбайт. Обе модели работают под управлением оболочки Magic OS 8.0 на базе операционной системы Android 14.

До 12 августа 2024 года действуют специальные цены:

  • Honor 200 (8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт флеш-памяти) — 45 тысяч рублей (позже цену поднимут до 50 тысяч);
  • Honor 200 (12 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт флеш-памяти) — 50 тысяч рублей (позже цену поднимут до 55 тысяч);
  • Honor 200 Pro (12 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт флеш-памяти) — 65 тысяч рублей (позже цену поднимут до 70 тысяч).

Покупатели также получат в подарок умные часы Honor Choice Watch. Honor 200 доступен в белом, зелёном и чёрном цветах корпуса, а Honor 200 Pro — в белом, голубом и чёрном.

#смартфоны #honor #honor 200 #honor 200 pro
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