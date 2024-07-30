Уже сейчас их разделяют скромные $3,5 млрд.

Как сообщает Business Korea, если продемонстрированная в первом полугодии тенденция сохранится, то по итогам всего года Южная Корея впервые получит шанс обойти Японию по величине экспортной выручки. Уже сейчас их разделяют $3,5 млрд, что на фоне общей выручки Южной Кореи в размере $334,8 млрд не кажется таким большим отставанием. Из этой страны на экспорт поставляется много автомобилей и электроники, в этом смысле она является прямым конкурентом Японии на мировом рынке, но дела у последней с каждым годом идут всё хуже.

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Источник изображения: Toyota

Максимальной разница в экспортной выручке между двумя странами была в 2008 году, поскольку тогда Япония опережала Южную Корею на $359,9 млрд. С тех пор разница неуклонно сокращалась, и экспортные поставки Японии в сегменте автомобилестроения и судостроения с 2011 года планомерно падали в денежном выражении. По итогам мая экспортная выручка Южной Кореи выросла на 9,9%, сделав её лидером по темпам роста среди десяти крупнейших экспортных экономик мира.

В прошлом году Южная Корея была восьмым крупнейшим экспортёром в мире, в этом году у неё появляются шансы подняться сразу до пятого, потеснив Японию впервые в истории.