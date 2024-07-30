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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический вариант Range Rover Sport замечен на дорогах Европы
Там он проходит испытания.

Испанское издание Motor разжилось эксклюзивными снимками прототипа электрического кроссовера Range Rover Sport, который проходит испытания на юге Европы, не особо скрываясь под традиционными камуфляжными плёнками или накладками. Эта машина проходит тесты в компании более крупного электрического Range Rover, подготовку которого к анонсу производитель давно не скрывает.

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Источник изображения: Motor.es

Тем не менее, существование электрической версии Range Rover Sport для некоторых ценителей марки могло стать сюрпризом. С другой стороны, располагая специально создаваемой для электрических кроссоверов платформой MLA, компания Jaguar Land Rover вполне логично могла решиться на создание более лёгкого и динамичного Range Rover Sport в электрическом исполнении. Если ему достанутся бортовая сеть с напряжением 800 В и тяговая батарея ёмкостью 100 кВт‧ч, то восполнять запас хода более 500 км по циклу WLTP машина сможет достаточно быстро. Не исключено, что новинка станет серийной уже во второй половине следующего года.

#электромобили #range rover #range rover sport
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