Спрос на смартфоны остаётся вялым, а у процессоров Qualcomm для ПК немало конкурентов.

Британский холдинг Arm на этой неделе также отчитывается о результатах первого фискального квартала, а специалисты HSBC тем временем рекомендуют инвесторам сократить количество акций этого разработчика процессорных архитектур в своём портфеле. По мнению аналитиков, на текущем уровне акции Arm несколько переоценены, а предпосылок для бурного роста выручки в ближайшие месяцы наблюдаться не будет.

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Источник изображения: Sundry Photography

Кстати, это не помешало экспертам HSBC поднять прогноз по курсу акций Arm с $100 до $105 за штуку. И всё же, ситуация на рынке смартфонов под управлением Android не располагает к оптимизму, а в зарождающемся сегменте AI PC у ближайших клиентов Arm в лице Qualcomm достаточно сильных конкурентов типа Intel и AMD, чтобы рассчитывать на феноменальный прорыв процессоров Snapdragon X в сегменте ПК с поддержкой функций искусственного интеллекта, ускоряемых локальными аппаратными ресурсами.