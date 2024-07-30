Да, это долгожданная новость о разгоне на нашем сайте!

Илону Маску (Elon Musk) при создании электрического спорткара Tesla Roadster второго поколения будет всё сложнее удивлять публику, поскольку заявленных для него в 2017 году характеристик уже удаётся достичь другим электромобилям этой марки. Как сообщает Electrek, энтузиастам DragTimes удалось улучшить результаты прохождения серийной машиной Tesla Model S Plaid дистанции в четверть мили (402 метра) до нового рекордного времени 8,56 секунды (иллюстрация показывает более старый результат).

реклама

Источник изображения: Electrek

Впрочем, без ухищрений не обошлось, ибо ради снижения массы электромобиль избавился от основной части внутренней обшивки и предметов интерьера. Это стандартная мера по улучшению результатов скоростных заездов, но силовая установка и элементы трансмиссии Tesla Model S Plaid не модифицировались. Кстати, скорость около 100 км/ч в таком состоянии машина набирает примерно за 1,9 секунды, а дистанцию в 201 метр она преодолевает за 5,57 секунды.