Для этого руководитель компании отправится в Дрезден.

Готовность руководства TSMC дать старт строительству предприятия в Германии сложно скрывать от отраслевых источников, поскольку сама церемония подразумевает визит главы компании в Дрезден, а это предполагает заблаговременную подготовку. Как отмечает Nikkei Asian Review, поездка генерального директора TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei) в Германию намечена на конец второй декады августа. Непосредственно церемония открытия строительной площадки в Дрездене намечена на 20 августа.

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Источник изображения: TSMC

Помимо руководства TSMC, в ней примут представители клиентов компании, а также её подрядчиков и поставщиков, не говоря уже о немецких чиновников. Совместное предприятие ESMC будет возглавлять бывший старший вице-президент Bosch Кристиан Коич (Christian Koitzsch), причём возглавляемое им ранее предприятие немецкого производителя автомобильных компонентов расположится в непосредственной близости от будущего завода TSMC. В строительство данного предприятия будет вложено около 10 млрд евро, TSMC будет владеть 70% акций ESMC, оставшиеся 30% в равных долях распределятся между компаниями Bosch, Infineon и NXP. Запустить предприятие ESMC в Дрездене планируется до конца 2027 года.