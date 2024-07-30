Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC объявит о начале строительства предприятия в Германии двадцатого августа
Для этого руководитель компании отправится в Дрезден.

Готовность руководства TSMC дать старт строительству предприятия в Германии сложно скрывать от отраслевых источников, поскольку сама церемония подразумевает визит главы компании в Дрезден, а это предполагает заблаговременную подготовку. Как отмечает Nikkei Asian Review, поездка генерального директора TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei) в Германию намечена на конец второй декады августа. Непосредственно церемония открытия строительной площадки в Дрездене намечена на 20 августа.

реклама

Источник изображения: TSMC

Помимо руководства TSMC, в ней примут представители клиентов компании, а также её подрядчиков и поставщиков, не говоря уже о немецких чиновников. Совместное предприятие ESMC будет возглавлять бывший старший вице-президент Bosch Кристиан Коич (Christian Koitzsch), причём возглавляемое им ранее предприятие немецкого производителя автомобильных компонентов расположится в непосредственной близости от будущего завода TSMC. В строительство данного предприятия будет вложено около 10 млрд евро, TSMC будет владеть 70% акций ESMC, оставшиеся 30% в равных долях распределятся между компаниями Bosch, Infineon и NXP. Запустить предприятие ESMC в Дрездене планируется до конца 2027 года.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия #европа
+
Написать комментарий (0)
TSMC подберёт оптимальный момент для начала использования оборудования класса High-NA EUV
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
29
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
3
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
58
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
48
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
66
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
5

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
09:48
Обвел gpu клоун в квадрат -епть .нашлась таки игра где у тебя не 65 что ли ?? скрины гавно .и внизу не dlss а xess .который ужасно говенно в сделан .так что болтяру отсоси .чмо опущенное
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
unhurtable
09:44
Он про хохлопитеков же...
Репке: ВС РФ ускорили темп наступления и им будет достаточно 2-х лет, чтобы дойти до Киева
unhurtable
09:42
У нас не 404я, стрелки автоматические, дебилушка
Беспилотные трамваи выйдут на улицы Москвы и Санкт-Петербурга
Nvidia&Intel Hater
09:42
галимое мыло на скринах у тебя везде.так как у тебя никогда tsr сглаживание не вывезет с 26 кадрами (что показано на скрине из видео) ,ты проткнутый защекан вбубенил tsr высокое качество.какой же ты н...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
AleksK
09:37
Вам всего-то надо принять условия Путина. Следующее предложение будет ещё хуже.
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
Nvidia&Intel Hater
09:36
пшел вон отсос.на скрине все видно.я взял то же место что и в видео,запись у меня ничего не отжирает.ты шлюха можешь свое длсс в очко себе забить.фотка один в один стого места где видео у кадра с огры...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
homa177
09:34
Да куда там еще повышать ? Ты представляешь ускорение 0-100 за 1.9сек , там органы через задний проход и так хотят выйти .
Tesla Model S Plaid установила новый рекорд на дистанции 402 метра
AleksK
09:33
А тарасиков на два года хватит?
Репке: ВС РФ ускорили темп наступления и им будет достаточно 2-х лет, чтобы дойти до Киева
oleg 24
09:33
останется найти тех, кто будет кушать какашки мух. модифицированных какашкоедов.
Ученые предлагают использовать генетически модифицированных мух для борьбы с отходами и загрязнением
RandomXP
09:25
Интересно было бы, если залезли в мозги и повысили мощность программно.
Tesla Model S Plaid установила новый рекорд на дистанции 402 метра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем