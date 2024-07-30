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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple обучает свой ИИ без помощи компонентов NVIDIA
Не GPU, а TPU!

Недавно опубликованная Apple информация, как отмечает CNBC, в известной степени подтверждает, что степень зависимости разработчиков систем искусственного интеллекта от компонентов NVIDIA сильно преувеличена. По крайней мере, Apple указывает, что свою систему искусственного интеллекта Apple Intelligence предварительно обучает с использованием облачных кластеров Google, построенных на основе тензорных процессоров этой же компании. Как отмечалось ранее, в дальнейшем Apple собирается построить собственную вычислительную инфраструктуру для систем ИИ, используя адаптированные процессоры собственной разработки. NVIDIA в эти планы пока особо не вписывается.

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Источник изображения: Reuters, Apple

Сейчас при обучении больших языковых моделей, которые будут работать в составе Apple Intelligence, одноимённая компания применяет два кластера Google. Один из них, отвечающий за языковые модели для конечных устройств, построен на 2048 тензорных процессорах Google новейшего поколения v5p. Второй, который отвечает за языковые модели для серверной части инфраструктуры, построен на 8192 тензорных процессорах серии v4. Об изделиях NVIDIA компания Apple при описании устройства этой инфраструктуры не упоминает, хотя и о применении компонентов Google приходится судить только по косвенным признакам вроде характерной аббревиатуры TPU.

#apple #google #искусственный интеллект #apple intelligence #tpu
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