Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский конкурент Toyota Land Cruiser Prado подешевел сразу на 17% на фоне слабых продаж
А вы говорите — «убийца»…

Китайская компания BYD пытается расширять гамму своих торговых марок, и основанная в апреле Fang Cheng Bao, специализирующаяся на крупных рамных внедорожниках относительно доступного ценового сегмента, пока не может похвастать большими объёмами продаж единственной модели Bao 5, как отмечает ресурс CnEVPost со ссылкой на официальную статистику. Модель начала поступать на рынок в конце ноября прошлого года, и если на протяжении двух первых месяцев производителю удавалось продавать по 5000 штук Bao 5, то в дальнейшем продажи просели до уровня не более 3000 машин в месяц. В общей сложности к середине текущего года Fang Cheng Bao смогла реализовать только 23 995 экземпляра Bao 5.

реклама

Источник изображения: CnEVPost

Как это принято в последнее время у китайских автопроизводителей, лучшим средством стимулирования спроса было признано снижение цен, и оно в данном случае достигло 17% в самом сильном проявлении среди четырёх доступных модификаций Bao 5. Даже старшая версия модели подешевела на 14%, поэтому корректировка получилась масштабной. Отныне машина доступна по цене около $33 000 в Китае, что для крупного полноприводного рамного внедорожника с гибридной силовой установкой не так уж много. Все четыре модификации машины подешевели на $6890. Скорее всего, у себя на родине эта модель не пользуется таким спросом, как Toyota Land Cruiser Prado в лучшие для себя времена на российском рынке. В силу некоторых аналогий отечественные блогеры сравнивают две модели друг с другом.

#китайские производители #byd #китайские электромобили
+
Написать комментарий (0)
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
Китайские разработчики чипов рассматривают в качестве резервного подрядчика Samsung
Глава NIO не считает выпуск роботакси разумной бизнес-идеей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
322
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
3
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
1
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
55
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
39
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
2

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
18:40
Это делают спецы своего дела, ликвидируя день за днём сотни хохлонациков. Америкосы прогнозировали, что за 3 дня всё закончится, но путинский режим слишком добрый, в отличие от америкосов, всех подряд...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Grotlon
18:38
Ага, главное, в это верить. Нужно еще немного потерпеть, и освободимся.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Можем повторить
18:38
Вообще то тот же Белоусов, который щас занимает пост министра обороны, из той же братии либероидных ублюдков, а его Лгутин на пост назначил, вот и думай, кто на самом деле враг тебе
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
lelik1974
18:36
Херасе, содержимое свин-стэйта перемогает в комментариях, видать, дела совсем херово, бгг.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
IceFireW
18:35
Пароли нужно хранить в голове или флеш карте. Во время 18 часового сбоя google в поте лица копировал эти пароли себе на ЖД. :)
Сбой в работе Google Chrome стал причиной временной потери доступа к сохранённым паролям у 15 млн пользователей
Можем повторить
18:35
Ну так и российская армия теряет сотни вояк, а добровольцев то не хватает, даже выплаты при подписании контракта подняли аж до 2х лямов, видать со всем с ними туго, того и гляди новая волна мобилизаци...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
lelik1974
18:34
Дай огнемёт, братан, тяжёлый огнемёт.
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Серж Д
18:34
Еще не все началось, а ты перегорел. Онлайн гейминг набирать будет обороты, как с читерами решат вопрос, скил станет для многих работой, вот тогда зависимость от игр хуже алкогольной будет. Спортсмены...
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
Можем повторить
18:33
Ну а ты как думаешь? Украине чуть ли не каждую пятницу zетники смерть предрекают, а она все жива
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Можем повторить
18:31
С дивана ты и Киев можешь "освободить", за три дня)
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем