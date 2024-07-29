А вы говорите — «убийца»…

Китайская компания BYD пытается расширять гамму своих торговых марок, и основанная в апреле Fang Cheng Bao, специализирующаяся на крупных рамных внедорожниках относительно доступного ценового сегмента, пока не может похвастать большими объёмами продаж единственной модели Bao 5, как отмечает ресурс CnEVPost со ссылкой на официальную статистику. Модель начала поступать на рынок в конце ноября прошлого года, и если на протяжении двух первых месяцев производителю удавалось продавать по 5000 штук Bao 5, то в дальнейшем продажи просели до уровня не более 3000 машин в месяц. В общей сложности к середине текущего года Fang Cheng Bao смогла реализовать только 23 995 экземпляра Bao 5.

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Источник изображения: CnEVPost

Как это принято в последнее время у китайских автопроизводителей, лучшим средством стимулирования спроса было признано снижение цен, и оно в данном случае достигло 17% в самом сильном проявлении среди четырёх доступных модификаций Bao 5. Даже старшая версия модели подешевела на 14%, поэтому корректировка получилась масштабной. Отныне машина доступна по цене около $33 000 в Китае, что для крупного полноприводного рамного внедорожника с гибридной силовой установкой не так уж много. Все четыре модификации машины подешевели на $6890. Скорее всего, у себя на родине эта модель не пользуется таким спросом, как Toyota Land Cruiser Prado в лучшие для себя времена на российском рынке. В силу некоторых аналогий отечественные блогеры сравнивают две модели друг с другом.