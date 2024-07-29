При этом апрель и май были более удачными.

Опубликованные ранее отчёты Canalys и IDC оперировали объёмами поставок смартфонов за весь второй квартал, но они в той или иной степени указывали на ухудшение ситуации с продажами iPhone в Китае. В первом случае годовое снижение составило 6,7%, во втором наблюдался рост на 1,5%, но доля Apple на китайском рынке смартфонов сократилась даже по данным более оптимистичного отчёта IDC. Как отмечает Reuters, официальная статистика китайских государственных источников также намекает на ухудшение ситуации со спросом на смартфоны Apple, но уже по итогам июня в отдельности.

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Источник изображения: Apple

Как гласит отчёт CAICT, поставки смартфонов на рынок Китая в июне в целом выросли на 12,5% до 24,91 млн штук, а вот изделия импортных марок показали рост на 10,9% до 2,87 млн штук. Поскольку Apple является самым крупным зарубежным производителем смартфонов в Китае, слабый рост поставок в июне во многом был обусловлен снижением спроса на продукцию этой марки, как резюмирует источник. Кстати, в апреле и мае смартфоны зарубежных марок в Китае прибавляли как минимум по 40% в месяц, так что июнь в этом отношении сильно выбивается из тенденции. По крайней мере, спрос на смартфоны зарубежных марок в КНР растёт не так активно, как по рынку в целом.