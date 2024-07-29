Южная Корея, по их замыслу, остаётся в стороне от противостояния США и Китая.

Как отмечает TrendForce со ссылкой на тайваньские СМИ, срочные заказы на выпуск продукции силами TSMC являются не единственным способом для китайских разработчиков чипов создать увеличенный запас продукции в условиях вероятного усиления санкций США.

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Источник изображения: TSMC

Компания Samsung Electronics некоторыми из китайских разработчиков рассматривается в качестве «запасного аэродрома», поскольку некоторые из них считают, что корейского контрактного производителя возможные новые санкции США затронут в меньшей степени, чем TSMC. Впрочем, в жизнеспособности такой тактики китайских заказчиков можно усомниться, зная богатую на взаимодействие с американскими регуляторами историю взаимоотношений властей Южной Кореи и США. Возможно, укрыться от американских санкций «на конвейере Samsung» китайским разработчикам чипов удастся лишь в какой-то специфической части ассортимента своей продукции.