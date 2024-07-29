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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительство Японии хотело бы скорее сократить субсидирование Rapidus, которая собирается выпускать 2-нм чипы
Кредиты должны стать основным источников финансирования молодой компании.

Представитель правящей партии Японии Ёсихиро Сэки (Yoshihiro Seki) в интервью Nikkei Asian Review признал, что стремление экономить бюджетные средства сейчас преобладает над необходимостью финансирования компании Rapidus, которая к 2027 году рассчитывает наладить в Японии выпуск передовых 2-нм чипов. Власти страны уже выделили около $6,5 млрд на поддержку молодой компании, тогда как акционеры «расщедрились» на смехотворные $47,5 млн. Чтобы наладить к 2027 году выпуск 2-нм чипов, компания Rapidus должна вложить в строящееся предприятие не менее $19-25 млрд.

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Источник изображения: Rapidus

По замыслу японских законодателей, основная часть этих затрат будет покрыта кредитами, поручителем по которым готово выступить правительство. Rapidus была основана недавно и не имеет опыта коммерческой деятельности, поэтому выдавать крупные кредиты банки опасаются. Чтобы выступить в роли гаранта по кредитам, правительству нужно будет согласовать соответствующие меры с парламентом, это планируется сделать в осеннюю сессию. По словам Сэки, Rapidus должна как можно скорее встать на ноги и не зависеть от государственных субсидий, поскольку в японском бюджете и так не хватает средств на прочие нужды.

#полупроводники #япония #субсидии #rapidus
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