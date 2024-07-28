К концу 2025 года строительство должно завершиться.

Развивать свою производственную площадку в Неваде компания Tesla начала ещё в 2017 году, но пандемия и постоянная смена приоритетов привели к тому, что выпуск электрических грузовиков Semi на этом предприятии был налажен только в конце 2022 года. К октябрю прошлого года Tesla удалось собрать только 70 таких грузовиков, но в январе того же года она объявила о намерениях расширить предприятие в Неваде с целью дальнейшего увеличения объёмов выпуска Semi. Как сообщает Electrek, на днях представители Tesla поделились актуальной фотографией строительной площадки в Неваде:

реклама

Источник изображения: X, Dan Priestley

Видно, что фундамент будущих производственных корпусов уже заложен. Компания намеревается к концу следующего года развернуть на этой площадке выпуск до 50 000 электрических грузовиков в год.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Также было опубликован компьютерный эскиз предприятия в его готовом виде. Не факт, впрочем, что оно сразу достигнет указанных на изображении масштабов, ведь Tesla придётся ориентироваться на потребности рынка, а электрические грузовики остаются достаточно дорогим удовольствием, сильно зависящим от наличия на маршрутах следования адекватной зарядной инфраструктуры. Зато от способности Tesla выпускать аккумуляторные ячейки типа 4680 объёмы производства грузовиков Semi на данном этапе не зависят, поскольку они ими не комплектуются.