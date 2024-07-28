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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla утверждает, что установкой и снятием «удлинителя хода» для Cybertruck может заниматься только фирменный сервис
Убрать его в любой момент самостоятельно тоже не получится.

Сейчас уже только редкие ценители продукции Tesla помнят, что в момент начала продаж электрических пикапов Cybertruck покупателям была предложена дополнительная тяговая батарея, которая должна устанавливаться в грузовой отсек ближе к кабине. Дополнительного заряда такого модуля должно хватить на 200 км хода, что для массивной угловатой машины не так уж мало. Как отмечает Electrek, представители Tesla недавно заявили, что данный дополнительный блок тяговой батареи будет устанавливаться только в фирменном сервисе, и снять его в любой момент владелец тоже не сможет.

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Источник изображения: Electrek

По крайней мере, за счёт этого Tesla сможет убедиться, что массивная батарея закреплена в кузове достаточно надёжно, и в случае аварии она не будет представлять повышенной опасности для окружающих. Кроме того, сам по себе такой «пауэрбанк» весит немало, и установить его без дополнительных приспособлений автовладелец всё равно не сможет. К слову, стоимость этой опции, как ожидается, составит $16 000, и приобрести её пожелают только самые отчаянные любители дальних путешествий, если такое сочетание вообще можно применять к владельцам современных электромобилей.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #тяговые аккумуляторы
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