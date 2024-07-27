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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Bernstein снизили прогноз по выручке Intel в общей сложности на $600 млн за два квартала
У AMD ухудшение прогноза ограничилось $100 млн.

На следующей неделе компании Intel и AMD опубликуют свои квартальные отчёты, аналитики Bernstein сочли нужным обновить свои сопутствующие прогнозы. По итогам второго квартала, как они считают, Intel смогла выручить не более $12,74 млрд, хотя ранее ориентировались на $13 млрд. В третьем квартале компания сможет выручить $14,4 млрд вместо заложенных в прогноз изначально $14,7 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

Таким образом, за два квартала в совокупности Intel могла упустить до $600 млн выручки. Эксперты Bernstein объясняют это преимущественно потерей компанией способности поставлять процессоры в Китай для нужд компании Huawei из-за отсутствия у неё действующей экспортной лицензии в США. Кроме того, на рынке серверных процессоров Intel уступает позиции конкурирующей AMD, а компенсировать это за счёт поставок GPU пока не может.

Зато у AMD особых проблем с соответствием выручки прогнозам быть не должно, как ожидают специалисты Bernstein. В третьем квартале она выручит $6,5 млрд вместо первоначально запланированных $6,6 млрд, а во втором её выручка и вовсе совпадёт с прогнозом. Как считают эксперты, спад спроса на процессоры для ПК в случае с AMD уже преимущественно прекратился, и в дальнейшем на динамику выручки компании в большей степени будет влиять потребность клиентов в ускорителях вычислений в системах искусственного интеллекта. Против этой тенденции могут работать только охлаждение спроса на ускорители и проблемы с поставками памяти типа HBM.

#amd #intel #аналитика #финансы
Источник: seekingalpha.com
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