Это что-то среднее между термопрокладкой и термопастой.

Идеальных термоинтерфейсов не существует, и производителям приходится балансировать между текучестью, теплопроводностью и вязкостью, чтобы добиться стабильности их свойств на протяжении основной части цикла эксплуатации. В отличие от пластичных термопаст, термопрокладки более стабильны в механическом отношении, но оказываются довольно толстыми, чтобы обладать максимальным КПД с точки зрения скорости отвода тепла. При этом их удобно наносить, а эксплуатироваться без замены они могут дольше классической термопасты.

Компания Thermal Grizzly попыталась объединить достоинства термоинтерфейсов обоих типов в своём новом продукте, который получил название PhaseSheet PTM. Инновационная термопрокладка использует эффект фазового перехода: при нагреве более 45 градусов Цельсия она увеличивает пластичность и сокращает свою толщину, которая в изначальном состоянии достигает 0,2 мм. Последующее остывание термопрокладки после выключения охлаждаемого компонента позволяет ей вернуть свои изначальные механические характеристики.

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Источник изображения: Thermal Grizzly

Другими словами, такая термопрокладка не в той степени выдавливается радиатором в стороны, как обычная термопаста. Это позволяет производителю рекомендовать эксплуатацию новинки в условиях, когда обслуживание системы охлаждения осуществляется редко. Для оптимального режима работы термопрокладку нужно придавить с усилием от 300 до 400 Н, а в нормальный тепловой режим она переходит после десяти циклов нагрева свыше 60 градусов Цельсия. Новинка предлагается в форме пластинок размерами 40 х 50 мм, стоимость каждой достигает $10,59. Что характерно, производитель не приводит никаких данных о теплопроводности, вязкости и тепловом сопротивлении новинки, что не совсем характерно для продукции Thermal Grizzly.