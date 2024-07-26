Интересно будет узнать, какие там температуры в пике.

Компания ASRock расширила линейку графических процессоров AMD RDNA 3, выпустив Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB и Radeon RX 7900 XT Passive 20GB. Обе новинки получили полностью пассивную систему охлаждения с испарительной камерой и ребристым радиатором для эффективного рассеивания тепла.

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Видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XT/XTX Passive предназначены для многопроцессорных систем, где требуется высокая вычислительная мощность. Благодаря двухслотовой конструкции и компактным габаритам (261 мм в длину) они идеально подходят для сборки системных блоков с ограниченным внутренним пространством. Отсутствие вентиляторов гарантирует бесшумную работу при сохранении производительности референсных моделей.

Стоит отметить, что обе модели, Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, имеют идентичный дизайн и размеры. Они построены на базе графического процессора Navi 31, но отличаются характеристиками, такими как конфигурация видеопамяти, тактовые частоты, уровень TDP, количество потоковых процессоров и др. Согласно имеющейся информации, эти модели, вероятно, будут доступны только OEM-производителям и не поступят в розничную продажу.

Радиатор новинок имеет V-образный вырез на торце для улучшенного охлаждения и закрывает ключевые компоненты (графический процессор, VRM и секцию видеопамяти) для пассивного рассеивания тепла. Для питания используется один разъём 12V-2x6, расположенный на правом краю печатной платы, что упрощает подключение кабелей и делает систему более аккуратной. Дополнительную прочность видеокартам обеспечивает металлическая задняя панель.

Среди последних новинок компании ASRock также стоит отметить два новых игровых монитора с IPS-матрицей и частотой обновления 180 Гц, а также первую тонкую материнскую плату Mini-ITX с поддержкой процессоров Ryzen 9000 65W.