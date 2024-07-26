И позволят эксплуатировать системы искусственного интеллекта с более низкими затратами.

Занимающая треть рынка облачных услуг компания Amazon (AWS) не только разрабатывает собственные центральные процессоры семейства Graviton, но и пытается создать ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта, которые по соотношению цены и быстродействия превосходили бы решения NVIDIA. От продукции последней из марок все игроки рынка стали слишком сильно зависеть, а потому самые крупные готовы создать собственную альтернативу, как поясняет Reuters.

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Источник изображения: AWS

По меньшей мере несколько инженеров трудятся над созданием таких ускорителей в помещении лаборатории бывшей Annapurna Labs, которую Amazon поглотила ещё в 2015 году. По словам представителей компании, конечной целью является создание ускорителей вычислений, которые по соотношению цены и производительности превосходили бы продукты NVIDIA на 40–50 %. Одну и ту же языковую модель такие ускорители смогут обслуживать с в два раза более низкими затратами по сравнению с изделиями NVIDIA.