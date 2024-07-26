Скорее всего, для электромобилей Lexus.

На фоне наблюдаемого сейчас на рынке спада спроса на электромобили традиционный консерватизм компании Toyota Motor кажется оправданным, но она всё равно готовится к наращиванию объёмов выпуска электромобилей. По крайней мере, издание Nikkei Asian Review сообщает, что японский автогигант собирается построить на острове Кюсю ещё одно крупное предприятие по производству тяговых батарей. Хотя Toyota не так хорошо представлена на рынке аккумуляторных электромобилей, в её ассортименте продукции достаточно гибридов, и для их оснащения также требуются тяговые батареи.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

На новом предприятии Toyota намеревается выпускать тяговые аккумуляторы именно для электромобилей, причём его близость к другому предприятию, на котором выпускаются экспортируемые модели марки Lexus, позволяет предположить, что этими батареями будут оснащаться именно электромобили Lexus. В Китае компания также намерена построить предприятие по выпуску электромобилей этой марки, причём хотела бы владеть им единолично, без привлечения китайских партнёров.