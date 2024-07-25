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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
Им предстоит намотать миллионы километров в самых разных условиях.

Отказ от прежних темпов электрификации автопарка не заставил Porsche отказаться от идеи выпуска электрической версии кроссовера Cayenne, как отмечает ресурс Electrek. Этот ресурс опубликовал официальные фотографии прототипов электрического кроссовера данной модели, которые компания уже отправила на тестирование. Серийная машина увидит свет в 2026 году, это будет уже четвёртое поколение кроссовера, и впервые оно будет предложено в электрическом исполнении.

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Источник изображения: Porsche

Для создания электрической версии Porsche Cayenne будет использована новейшая платформа PPE, подразумевающая напряжение бортовой сети 800 В. Такая характеристика позволяет быстрее заряжать тяговый аккумулятор и сократить электрические потери в системе. Porsche обещает наполнить электрический Cayenne самыми современными технологическими решениями.

Источник изображения: Porsche

При этом машина попутно будет предлагаться как в гибридном, так и в варианте исключительно с ДВС, поскольку это подразумевает актуальная стратегия развития марки. Перед тем, как на рынке появится электрический вариант Cayenne, компания выпустит электрическую версию модели 718. Судить о внешности серийного Cayenne четвёртого поколения по демонстрируемым прототипам преждевременно, поскольку для испытаний традиционно используют «мулы», построенные на шасси и с использованием кузовных элементов машин существующего поколения.

#электромобили #porsche #porsche cayenne
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