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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Бюджетный» iPhone SE четвёртого поколения с начинкой от грядущего iPhone 16 анонсируют в марте 2025 года
Производство аппарата стартует в октябре текущего года.

Компания Apple готовится к началу массового производства iPhone SE 4 в октябре. Об этом сообщает издание The Information. Если прогноз верен, релиз смартфона может состояться не в сентябре вместе с iPhone 16, как ожидалось ранее, а в начале 2025 года.

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Напомним, первое поколение iPhone SE было представлено 21 марта 2016 года, второе – 15 апреля 2020 года, а третье – 8 марта 2022 года. Учитывая возможное начало массового производства в октябре, можно предположить, что Apple будет придерживаться аналогичного графика и для iPhone SE 4.

Ранее предполагалось, что новинка получит процессор A16 Bionic, как у iPhone 14 Pro. Однако, по последним данным, смартфон может быть оснащён чипом A18, дебют которого ожидается в iPhone 16 уже через пару месяцев. Если информация подтвердится, это станет серьёзным аргументом в пользу iPhone SE 4.

Среди других ожидаемых характеристик — 6,06-дюймовый OLED-дисплей LTPS с частотой обновления 60 Гц, поддержка Face ID и разъём USB-C. Также сообщается об алюминиевом корпусе, 6–8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 48-мегапиксельной камере. Ёмкость хранилища может достигать 512 Гбайт. Ожидаемая цена iPhone SE 4 – от $499 до $549. Это значительно дешевле флагманов ведущих производителей, но дороже, чем третье поколение ($429).

iPhone SE 4 может стать привлекательным вариантом для тех, кому нужен мощный современный смартфон без лишних функций, тем более что теперь он получит увеличенный дисплей. Вопрос в том, насколько покупателей устроит возможная задержка релиза и повышение цены.

#смартфоны #apple #iphone se 4
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