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Новости Hardware Алексей Сычёв
Пятёрка лидеров китайского рынка смартфонов впервые обошлась без Apple
Компания опустилась по итогам второго квартала с третьего на шестое место.

Выход линейки смартфонов Pura 70, как отмечают аналитики Canalys, позволил Huawei увеличить объёмы продаж на китайском рынке по итогам второго квартала сразу на 41% и закрепиться на четвёртом месте с долей 15%. Номинально родственная марка Honor хоть и заняла те же 15% китайского рынка смартфонов, оказалась на третьем месте, второе досталось Oppo с 16%, а лидером была Vivo с 19% рынка.

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Источник изображения: Apple

Зато Apple свои позиции ослабила за год с 16 до 14 %, и теперь может похвастать только шестой позицией на китайском рынке смартфонов. Впервые в истории наблюдения пятёрка лидеров на местном рынке смартфонов целиком сформирована местными производителями. По всей видимости, Xiaomi втиснулась на пятое место. Если Huawei удастся по итогам текущего года продать в Китае более 50 млн смартфонов, это позволит ей занять первое место с долей около 19%, как считают аналитики TechInsights. В прошлом году на долю Huawei приходилось не более 12%, а Apple ещё занимала третье место. В структуре выручки Apple китайский рынок занимает третье место по величине.

#смартфоны #apple #аналитика #китай #huawei #canalys
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