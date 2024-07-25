Для этого осенью нужно будет внести поправки в законодательство.

Издание Nikkei Asian Review сообщило о вчерашнем визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды (Fumio Kishida) на строительную площадку Rapidus на острове Хоккайдо, где возводится предприятие по контрактному производству 2-нм чипов. Опытная линия уже будет запущена в апреле следующего года, и власти страны успели выделить около $6 млрд субсидий на становление этого молодого и амбициозного японского производителя чипов. По сути, до четверти всех средств, выделенных правительством Японии на поддержку полупроводниковой отрасли, досталась одной компании Rapidus.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Учредители консорциума уже вложили в капитал Rapidus в общей сложности $48 млрд, но для запуска массового производства 2-нм чипов в Японии придётся вложить ещё около $32 млрд. Японские власти предложили частным компаниям и банкам финансировать развитие Rapidus за счёт кредитов, по которым правительство страны станет гарантом. Чтобы реализовать такую схему финансирования, властям Японии необходимо внести изменения в законодательства. Премьер-министр пообещал представителям Rapidus, что соответствующие поправки в законы будут вынесены на обсуждение в ходе осенней парламентской сессии. Без правительственных гарантий коммерческие банки не торопятся выдавать кредиты молодой компании, которая ещё не имеет опыта выпуска столь сложных полупроводниковых компонентов.