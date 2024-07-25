И конкурировать с местными производителями?

Уже не первый год продвигаемые Foxconn инициативы по организации контрактной сборки электромобилей до сих пор сосредотачивались либо на Тайване, либо в США, поскольку в штате Огайо компания Foxconn располагает автопредприятием, доставшимся от обанкротившегося стартапа Lordstown Motors. Как отмечает South China Morning Post, на этой неделе Foxconn заложила в Чжэнчжоу фундамент экспериментального предприятия по сборке электромобилей. Оно, как ожидается, обеспечит китайских и зарубежных автопроизводителей контрактными мощностями по выпуску машин с новыми типами силовых установок, включая гибриды и аккумуляторные электромобили.

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Источник изображения: Foxconn

В Чжэнчжоу у Foxconn уже есть крупное предприятие по сборке iPhone, местные власти приветствовали решение компании осваивать новые направления деятельности. В апреле прошлого года тайваньский производитель электроники заявил о готовности построить в этом китайском городе комплекс зданий общей площадью 70 000 кв.м, который обойдётся компании в $137 млн. В январе Foxconn зарегистрировала здесь подразделение, занимающееся разработкой и выпуском гибридов и электромобилей.