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Новости Hardware Алексей Сычёв
LG Energy Solution прогнозирует падение годовой выручки на 20% из-за снижения спроса на тяговые батареи
В прошлом квартале она уже упала на 30%.

Сигналы о наблюдаемом снижении спроса на электромобили посылает на этой неделе и южнокорейский производитель тяговых батарей LG Energy Solution, как отмечает Reuters. Этот поставщик ожидает, что по итогам текущего года его выручка сократится более чем на 20%, а темпы расширения производства тяговых аккумуляторов придётся снизить. Падение спроса на мировом рынке электромобилей, по данным представителей компании, оказалось более резким по сравнению с ожиданиями.

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Источник изображения: Reuters

Первоначально LG Energy Solution рассчитывала на повышение выручки на 4-6 % по итогам текущего года. Строительство новых предприятий во втором полугодии замедлится, на эти нужды будет выделяться меньше средств, а существующие производственные линии будут использоваться более эффективно. Если в прошлом году мировой рынок электромобилей прибавил 36%, то в этом рост лишь слегка превысит 20%. Операционная прибыль компании в прошлом квартале сократилась на 58% год к году до $141 млн. Если бы не налоговые вычеты, предусмотренные властями США для компаний, строящих предприятия на территории страны, то LG Energy Solution завершила бы квартал с операционными убытками. Выручка в прошлом квартале сократилась на 30% до $4,5 млрд.

#аналитика #финансы #электромобили #тяговые аккумуляторы #lg energy solution
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