В Китае и США такие ноутбуки уже пользуются высоким спросом.

Руководитель подразделения Intelligence Devices Group компании Lenovo Лука Росси (Luca Rossi) в интервью Nikkei Asian Review заявил, что в этом году до 10% поставляемых производителей компьютеров будут соответствовать требованиям Copilot+ PC, подразумевающим локальное ускорение операций в системах искусственного интеллекта, а к 2026 году их доля превысит 50%, чтобы в 2027 году вырасти до 100%.

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Источник изображения: Lenovo

Во всяком случае, сама Lenovo собирается придерживаться таких темпов экспансии функции ИИ внутри своего ассортимента продукции. На рынке ПК в целом, как считает представитель компании, спрос по итогам года сохранится на уровне предыдущего, а в следующем вырастет на 5-10 %, но в 2026 году прирост не превысит 5%. Пока спрос на ПК в большей степени подогревается необходимостью обновления, поскольку за предыдущие пять лет в эксплуатацию попало около 300 млн компьютеров, которые скоро начнут требовать обновления. Кроме того, в следующем году Microsoft прекратит поддержку Windows 10, и это тоже подогревает спрос. Lenovo обещает адаптировать решения ИИ под особенности конкретного региона продаж, учитывая культурные традиции, местные законы и языковые нюансы.