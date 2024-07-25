С модели Roadster первого поколения начиналась история Tesla, но в 2017 году был представлен электрический спорткар второго поколения, который планировалось запустить в производство к концу 2020 года. На дворе 2024 год, а «воз и ныне там», но в этом году Илон Маск (Elon Musk) уже обещал продемонстрировать публике машину второго поколения до конца текущего года, чтобы в следующем всё же вывести её на рынок. Как отмечает Electrek, на вчерашней квартальной конференции комментарии Маска относительно этих планов не особо изменились.
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Он заявил, что работы по созданию Roadster второго поколения почти завершены, и с учётом необходимости обновления некоторых элементов компания рассчитывает запустить модель в производство в следующем году. По словам Маска, машина будет «чем-то особенным». Впрочем, на фоне характеристик современных электромобилей заложенная семь лет назад способность нового Roadster разгоняться до 100 км/ч за пару секунд уже не будет кого-то особо впечатлять. Инженерам Tesla придётся придумать что-то особенное, вроде обещанной Илоном Маском способности этого спорткара парить в воздухе на реактивной тяге с использованием технологий SpaceX.