В крайнем случае — в следующем году.

Как напоминает Electrek, в 2016 году Tesla начала выпускать все свои электромобили аппаратной частью комплекса FSD, который должен был к концу 2019 года на программном уровне эволюционировать до полного автопилота, не требующего участия водителя в процессе управления транспортным средством. В дальнейшем глава компании Илон Маск (Elon Musk) просто переносил сроки реализации этого плана на конец текущего года, и 2024 не стал исключением.

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Источник изображения: Tesla

На недавней квартальной конференции Маск заявил, что вероятность выпуска полностью автономного автопилота в текущем году всё ещё сохраняется, а вот если он не появится в следующем году, то он будет сильно удивлён. Другими словами, глава Tesla уже подготовил себе пути для отступления на случай, если FSD не дозреет до обещанного уровня в этом году. Если в данном случае речь идёт о рынке США, то в Европе и Азии компания готова предложить «полуавтоматический» FSD, который требует постоянного контроля со стороны водителя, до конца текущего года. По крайней мере, в Шанхае испытания этой системы уже ведутся.