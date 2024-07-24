На полгода раньше намеченного первоначально срока.

В этом году, как отмечает Electrek, руководство Tesla уже было вынуждено отступить от первоначального плана по выпуску электромобиля стоимостью от $25 000 на абсолютно новой платформе, и вместо этого решила внедрить элементы этой платформы в конструкцию и технологию производства усовершенствованных машин на базе Model 3 и Model Y. Эти модели «переходного периода» не смогли бы оказаться столь же дешёвыми, как гипотетическая Tesla Model 2, но они всё равно выигрывали бы в стоимости у своих прямых предшественников.

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Источник изображения: Tesla

Первоначально считалось, что выпуск новых моделей Tesla начнёт во второй половине 2025 года, но на недавней квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) признался, что это случится уже в следующем полугодии. Важной особенностью такого решения, по словам представителей Tesla, является способность компании выпускать новые модели на имеющихся производственных линиях. Перспективная модель за $25 000, напомним, потребовала бы строительства новых предприятий. Существующие производственные мощности компании Илон Маск планирует использовать, чтобы выйти на ежегодный выпуск 3 млн электромобилей.