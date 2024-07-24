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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla собрала первый прототип Cybertruck, оснащённый аккумуляторами 4680 с сухим катодом
Прогресс наблюдается, но его скорость не так высока.

Отчасти опровергнуть недавние слухи о бедственном положении вещей с совершенствованием технологии производства аккумуляторных ячеек типа 4680 на предприятиях Tesla, как сообщает Electrek, компания взялась при публикации свежего квартального отчёта. По её словам, в прошлом квартале она последовательно увеличила объёмы выпуска таких аккумуляторов более чем на 50%, и это принесло прогнозируемое снижение себестоимости.

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Источник изображения: Tesla, YouTube

Более того, в прошлом месяце прошёл валидационные испытания первый прототип пикапа Cybertruck, оснащённый тяговой батареей на базе ячеек типоразмера 4680, полученных методом сухого изготовления не только анодов, но и катодов. Подобная миграция призвана не только снизить себестоимость производства аккумуляторных ячеек, но и снизить негативное влияние производства на окружающую среду. Аноды сухим способом Tesla научилась изготавливать некоторое время назад, но с катодами возникла заминка, а именно они в большей степени влияют на себестоимость аккумуляторной ячейки. Конечно, в массовых количествах выпускать катоды по новой технологии Tesla пока не готова, но она хотя бы продвинулась в этом направлении.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #аккумулятор #тяговые батареи #4680
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