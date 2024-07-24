Трамп пообещал обложить машины мексиканской сборки драконовскими пошлинами.

По данным Reuters, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) прислушивается к высказываниям Дональда Трампа (Donald Trump) в части влияния на бизнес по выпуску электромобилей, и если некоторые инициативы кандидата в президенты США он готов считать безобидными, то другие уже начали влиять на бизнес Tesla.

реклама

Источник изображения: Reuters

По крайней мере, на квартальном отчётном мероприятии Tesla генеральный директор компании заявил, что не торопится начинать строительство предприятия по производству электромобилей в Мексике, где изначально планировалось наладить выпуск массовой модели этой марки для экспорта в США. Дело в том, что Трамп грозится в случае своего избрания на второй срок поднять импортные пошлины на машины мексиканской сборки до 100 или 200 %, а потому сама затея с мексиканской площадкой теряет всякий смысл. Вернуться к рассуждениям на эту тему Маск готов только после выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года.

При этом угрозы Трампа и его союзника по предвыборной гонке Вэнса главу Tesla в некоторых случаях не беспокоят. Оба политика обещают отменить субсидии на покупку электромобилей для граждан США, и вместо этого предлагать субсидии на покупку машин с ДВС. Илон Маск дал понять, что в целом выступает против любых субсидий, а их отмена бизнесу Tesla особо не навредит. Глава компании убеждён, что основная ценность электромобилей марки будет заключаться в их способности постоянно совершенствовать функциональность с помощью технологий искусственного интеллекта, а потому продукция Tesla будет пользоваться стабильным спросом даже без субсидий на покупку электротранспорта.